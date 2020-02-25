鹿草國小校長葉炳成（右一）表示，校方在開學前3天幫每位學生量體溫，並每天進行環境消毒。（張毓翎攝）

鹿草國小學生每天帶體溫記錄表給老師檢查。（張毓翎攝）

因應疫情，學校於防疫期間進行車輛管制，在校門口張貼公共請家長留意。（張毓翎攝）

今天是開學第1天，嘉義縣大型學校、東石國中全校有約700人，校方幫每位進校門的學生量體溫；校長黃國軍表示，校方設置2個地點，各有3位老師幫學生量體溫，因此未延誤上課時間，另外，學校有不少住宿生，已要求他們1天量3次並記錄，整體出席率都正常，也沒有發現學生發燒等情形。

在嘉義縣小校、鹿草國小全校共190位學生，學校嚴格落實防疫措施，除進行環境消毒，還設置動線幫學生量體溫等，校長葉炳成表示，今天動線順暢，學校有4個門可進出入，因應疫情，目前只開放1個，此外，他提到，每天放學後或假日會有民眾來運動，學校是否禁止外人進入，現在沒有規範，目前只能勸導民眾避免去教學區並做好個人衛生管理。

全校學生數共243人的鹿草國中，昨日返校日時，校方統計共1／6學生家中沒有體溫計，還有隔代教養的家庭，擔心有學生沒有量測或未照實記錄，故設置2個地點，各點配置2支額溫槍或耳溫槍，幫每位學生量體溫；校方表示，現有體溫計每天使用，雖數量足夠，但萬一發生故障等情形、檢測儀器不足，會延遲學生上課時間，希望縣府能多提供讓學校備用。

(中時 )