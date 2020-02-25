由於美股道瓊工業指數周一大跌逾千點，使亞股周二早市陸續開盤的狀況令人關注，其中日股開市大跌逾千點，唯目前跌幅趨緩，跌幅有逐漸收歛現象，另外，包括南韓、新加坡與馬來西亞等市場，早盤也呈現跌深反彈榮面。

台股方面，今早甫開盤係下挫28點，之後曾一度下殺至11415點，大跌約119點，連續跌破11500點與半年線，不過，官股券商與四大基金等公營法人逢低護盤，拉抬蘋果供應鏈三王台積電、鴻海與股王大立光，使現下跌勢也呈趨緩狀況，迄上午9：39的加權股價指數暫報11497點，仍下挫37點，跌幅0.33%，成交565億元。

另方面，防疫概念股包括恆大、康那香、高端疫苗、毛寶、中化生、熱映等仍強上漲，而缺貨概念股，如被動元件國巨、華新科、大毅、奇力新及信昌電等，也都開低震盪走高，成為盤勢力抗空方多方指標。

業內人士指出，新冠疫情雖在部分地區有擴大趨勢，但源頭的大陸地區似呈趨緩現象，顯示短線心理層面恐慌大於實質疫情，目前看起來，反市場心理操作，反而成為有心人大膽入市的操作法則。

由於國家隊法人、大股東與內資法人，有意力挺重量級權值股（或說集團股）如台積電、大立光、鴻海、中華電、兆豐金、台塑、統一及遠東新等，使台股下檔在半年線與年線等關卡的支撐韌性將相對強勁，後市不必過分看淡。

(工商 )