2020嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2020）今（25）日起連3天於德國紐倫堡登場。不過，工業電腦大廠研華（2395）因應近期全球新冠肺炎疫情升溫，在最後一刻宣布退出該展及相關所有活動，並感謝紐倫堡會展的支持和理解。

研華表示，最後一刻宣布退展，主要為顧及員工、客戶和合作夥伴的健康與安全。同時，公司自12日起，已於官網上揭露各製造中心製造產能及全球員工狀態，並於每周二、周五下午2點定期更新，將最新資訊提供予客戶、夥伴與員工。

截至21日，研華中國大陸各地區辦公室均已復工，且全球員工健康狀況良好，未出現新冠肺炎確診病例。生產狀況方面，昆山製造中心已於17日復工，目前產能回升至原產能的25％，出貨暫時正常。台灣製造中心產能另增20％，與日本製造中心出貨均正常。

受歐美股市周一重挫影響，台股今（25）日開盤後一度重挫119.4點、下探11415.47點。研華今早開低小跌，早盤最低下跌1.18％至293.5元，盤中維持近0.7％跌幅。三大法人上周買超研華167張，但近3日調節賣超305張，其中昨（24）日賣超263張。

(時報資訊)