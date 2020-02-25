美股消息面：

1.投資人擔心新冠肺炎疫情對經濟造成的損害可能遠超出原先預期，資金轉向避險資產，周一美國指標公債殖利率跌至2016年中以來的新低點。3個月期和10年期公債殖利率曲線倒掛程度加大。

美國10年期公債殖利率尾盤跌11.6個基點，報1.3538%，盤中跌至1.352%，創下2016年夏季以來的新低點。30年期公債殖利率尾盤大跌10.5個基點，報1.8122%，盤中跌至1.811%，創歷史新低。兩年期公債殖利率跌10.7個基點，報1.2435%，創2017年5月來新低。

2.義大利、南韓和伊朗的新冠肺炎確診患者爆增，引發疫情延燒將重創原油市場需求的擔憂，周一紐約4月期油收跌1.95美元或3.7%，為每桶51.43美元，創下2月13日來新低。倫敦布蘭特4月期油收跌2.2美元或3.8%，為每桶56.30美元，創2月12日以來新低。

3.新冠肺炎疫情恐擴散全球的擔憂導致周一美股暴跌，避險需求急升，帶動紐約4月期金收漲27.8美元或1.7%，為每盎斯1676.60美元，創下2013年2月來新高。

4.新冠肺炎在中國境外快速擴散的跡象引發市場恐慌情緒，周一泛歐指數Stoxx 600大跌3.79%，收在411點。旅遊休閒產業首當其衝，類股指數暴跌逾6%。

(時報資訊)