台積電(2330)早盤再創317.5元波段低點，但隨即翻紅微漲，漲1元至321元。外資本周一持續賣超25325張，已連續七天累計賣超89243張。台積電今早力抗外資賣壓翻紅，也支撐台股守住半年線及11400點。

台積電ADR本周一收54.12美元，下跌1.47美元或2.64%，折合新台幣每股約329.8元。台積電周一收低至320元，仍失守季線。

美股大跌，台積電早盤股價創波段低點，但領先台股翻紅。外資自2020年1月中旬起開始多對台積電賣超，累計20個交易日賣超16萬張。

台積電公布，今早將參加摩根大通證券舉辦之線上法說會Taiwan CEO-CFO conference，會中就公司1月16日法說會已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

受到新冠肺炎疫情延燒，台積公司大客戶蘋果(Apple)示警恐將無法達成本季營收目標。台積電日前表示，第1季營運目標沒有調整計畫。台積電先前預估，第1季營收預估為102億至103億美元，比上季高峰季減約1%，淡季不淡。

(時報資訊)