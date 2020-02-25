台中市忠孝國小開學典禮改在各班級進行視訊開學。（陳淑芬攝）

家長學生展創意，將體溫表格製成吊牌，方便供入口人員查看。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

高中職以下學校今天開學，台中市忠孝國小師生多達2000人以上，校方安排15名老師及志工在入口為學生量測體溫長達近1小時，進行把關。校長許玲玲表示，將強化宣導學生自主量測體溫，減少作業人力，並透過視訊開學儀式宣導防疫，教室桌椅一律改為單坐等措施，全校僅1名學生請假，校方嚴陣以待。

台中市忠孝國小師生有2千名以上，校園防疫在師生進校門這一關就大費周章，從7時起就陸續有學童到校，幾乎有9成都配戴口罩。

許玲玲表示，學校共有3個入口，原本規劃每個入口動員2名老師及2名家長志工，在早上7時就嚴陣以待，沒想到大門就出現擁擠，立即再調3名家長志工支援，開學第一天共出動15人展開入校門體溫檢測長達1個小時，很感謝家長志工的協助。

許玲玲說，開學後會強化宣導學生自主量測體溫，有學生頗有創意，直接將體溫表格製成吊牌供入口人員查看即可免測，可大幅減輕測量體溫負荷。

許玲玲指出，學校自農曆春節前即進行防疫準備，許玲玲表示，校方將2009年發生H1N1時的耳溫槍自倉庫取出，經檢測過後啟用；第一天開學全校僅有1名學生請假一周，接送家長一律配合勸導，不能進入校園；此外，教室桌椅由過去以組、雙併排列，目前一律改為單坐。

(中時 )