大甲高中兵分五路量體溫，學生入校不塞車。（陳淑娥攝）

大甲高中老師替學生量額溫。（陳淑娥攝）

全國高中職以下學校今天開學，由於新冠肺炎來襲，各個學校防疫如臨大敵，高達9成以上學生均戴上口罩進校；台中市大甲高中學生早上兵分5路量體溫魚貫進校，每班級也設有防疫小尖兵，全校約1200名學生進校順暢不塞車，目前也沒有人出現發燒症狀。

史上最長的寒假終於結束，高中職以下各學校25日開學了，由於新冠肺炎來勢洶洶，學校如臨大敵、學生也人人自危，均自主戴上口罩排隊進校門，由於各校在開學前一天均進行演練，大甲高中學生入校動線均順暢、不塞車。

大甲高中校長蕭建華指出，學校共計約1200多名學生，早上學生分5排在穿堂量測額溫，若出現有發燒情形，會將他帶至獨立空間休息，並進行後續觀察等流程，今天進校同學並未發現身體不適情形。

蕭建華說，未防止防疫破口，每個班級設有一位防疫小尖兵加強把關，班級也有消毒水供班上進行環境整理，努力將疫情發生可能性降到最低。

(中時 )