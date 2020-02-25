謝和弦PO出諷刺有人表裡不一圖文。（圖／翻攝自chord0415 IG）

謝和弦嗆網友。（圖／翻攝自chord0415 IG）

謝和弦和混血老婆Keanna4年婚姻告終，近來他和女友莉婭越愛越高調，昨(24日)謝和弦在IG分享一組圖文，內容暗諷有些女生表裡不一，嘴上說討厭，私下卻做出搶人男友這種事，有網友戳刀留言要TAG莉婭，謝和弦則憤怒回應：「樓主和按讚的全都感染」。

謝和弦日前轉發「女森」的圖文，上面寫道「現實中的你」和「網路上的你」，指有些人在網上一派正經，嘴上說最討厭搶別人男友的人，拒絕介入別人感情，私下卻做出打自己臉的事，搶走別人男友還沾沾自喜，引來網友反酸謝和弦女友莉婭似乎也做相同的事，謝和弦則親上火線護愛，詛咒說閒話的網友全都生病，之後又關掉留言功能。

而謝和弦日前爆料老婆Keanna做高級飯局，被Keanna駁斥後，24日他又暗諷Keanna假混血兒，說：「妳爸真的很偉大，兩個親弟弟跟你完全不像，真的不知道荷蘭血統哪來的，要不要去問不愛妳的親媽媽？」Keanna則在IG發聲，強調：「我會活得好好的」。

(中時電子報)