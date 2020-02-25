人民幣兌美元中間價25日終止連續5日下調，報7.0232，較上日報7.0246，漲14點或0.02％。

中間價較上日下午4時30收報7.0315，升83點；較上日晚上11時30分報7.0276，升44點。

在岸人民幣（CNY）9：58報7.0147，漲149點或0.212％，離岸人民幣（CNH）報7.0167，漲185點或0.2632％。

(工商 )

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