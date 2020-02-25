高雄56歲蘇姓男子求職不順遂，三番兩次遭86歲老父親譏諷「吃軟飯」，憤而持刀刺殺老父後自殘欲輕生。一審依殺害直系尊親屬罪，判其17年。25日高雄高分院宣判，改判20年，可上訴。

2017年11月，蘇男騎機車至父母住處，與父親2人在家中客廳大起口角，蘇男大喊「你對我太殘忍！」，蘇父則回「有話好好說！」。蘇母在廚房聽聞爭執，衝到客廳一看，發現丈夫已倒臥血泊，兒子則是頸腹部流受傷流血。蘇父經送醫搶救不治，蘇男撿回一命。

警方調查，蘇父生前曾捐贈台東縣政府1000萬元，是鄰居親友眼中熱心公益的大善人，與前妻生下3男，後來又再生下2男，行凶的蘇男在家中排行老二，從小因課業表現不佳，不受父親疼愛。又因罹患僵直性脊椎炎，長期失業在家啃老，父子倆常為此爭論不休。

蘇男哥哥曾在法庭上表示，父親生前接受軍事教育，一家之主地位不容挑戰，曾多次家暴蘇母。蘇男從小看不慣，也曾多次出面護母且慘遭父親毆打。蘇男從小因課業、工作表現不如父親預期，雙方長期以來衝突不少。

一審法官審酌蘇男平日均有持續探視父親，態度很尊敬，並非全然不顧養育之恩。只因個人長期累積的怨念加上久病厭世，才造成無法挽回之憾事，量處17年。二審法官認為蘇男涉案情節重大，改判20年，全案可再上訴。

(中時 )