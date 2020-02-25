受到新冠肺炎疫情影響，蘋果在大陸的iPhone銷量衰退，除了供應不順，需求也出現明顯下滑。分析師指出，蘋果供應鏈嚴重依賴大陸，面對疫情導致的供貨中斷，最少也要一個多月才能完全恢復。
外媒報導，蘋果日前警告，由於停工與需求放緩，本季營收恐怕無法達標。瑞銀研究報告顯示，iPhone在大陸的需求1月大幅下滑28%，分析師認為，疫情引發供需問題，2月的銷售數據恐怕會更糟。
Wedbush分析師Daniel Ives認為，最樂觀的情況，估計蘋果供應鏈要4月初才能全面恢復；最壞的情況下，中斷恐持續到6月底，將使蘋果秋季iPhone發布延後數月。
Daniel Ives預期，如果蘋果供應鏈在4月恢復正常，低價版iPhone的春季發布可能延後數周，但秋季發布5G版iPhone就不會受到影響；如果生產放緩持續到6月，那麼兩個iPhone的發布日期都可能推遲數月。
Daniel Ives維持蘋果股票評等為優於大盤，目標價400美元。
(中時電子報)
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