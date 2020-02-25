「小飛俠」布萊恩與女兒吉安娜在空難中過世，家屬與湖人球團今天在斯台普斯中心舉辦追悼會，布萊恩遺孀瓦泥沙哽咽表示，感謝所有來到這裡送布萊恩最後一程的好友和球迷，希望布萊恩能在天堂照顧好女兒，別讓她在那邊擔心害怕，我們會努力過好每一天。

瓦妮莎說，「謝謝這段時間關懷我們的親友與球迷，吉安娜她擁有令人驚嘆和甜蜜的靈魂，每晚睡前她都會來親我，去年8月布萊恩生日，她親手做了生日蛋糕，吉安娜與布萊恩很像，兩人會一起看NBA，她特別喜歡籃球、足球和田徑，擁有很出色的運動天賦，她很能考慮別人的感受，也非常聰明，她還會寫中文、說西班牙語，我深愛著吉安娜，我好像念她，她就像是一縷陽光，照亮了我的生命。」

瓦妮莎表示，「我已經看不到吉安娜上高中，也無法問她這一天過得怎麼樣，也沒辦法教導她開車，我更無法在她婚禮的那天告訴她有多每，我也見不到她和布萊恩一起跳舞的畫面了，吉安娜如果沒有離世，或許她會成為最好的WNBA球員。」

談到布萊恩，瓦妮莎說，「布萊恩在球場是最好的球員，他傳承了黑曼巴精神，也是奧斯卡獎得主，我倆之間有很多的暱稱，他是我最棒的丈夫，也是孩子們最好的父親，我們17歲就在一起，身為他的初戀與妻子，我是他的守護者。他不但是一位勤奮的人，還具備紳士風度與浪漫靈魂，每年情人節他總是會讓我驚喜不已，結婚紀念日也能收到驚訝禮物。

瓦妮莎表示，「我們經常幻想以後當爺爺奶奶的畫面，他在退役後常常送孩子們上學，每晚睡前講故事，和女兒們一起唱歌，並且還當起吉安娜的籃球教練，他是籃球場上的MVP，也是家庭中最好的父親和丈夫。」

瓦妮莎說，「我好愛布萊恩和吉安娜，布萊恩，你在天堂要照顧好吉安娜，我會在這裡照顧好三個女兒，我們是最棒的團隊，願你們安息，願你們在天堂過得開心，直到我們再次相見的一天。」

(中時 )