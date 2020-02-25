台南市政府文化局首創台灣公部門刊物先鋒，2011年起出版《美印臺南》雙月刊。(翻攝照片／曹婷婷台南傳真)

台南市政府文化局首創台灣公部門刊物先鋒，2011年起出版《美印臺南》雙月刊，聚焦台南文化創新與深度地方美學，小清新風格、每期帶給讀者獨特台南視角，2020年迎向第50期，《美印》特別改版，原有臉書粉專外，新開設Instagram帳號(@mitainan)，讓網民及時看見圖文並茂的台南風景。

《美印臺南》堂堂邁入第10個年頭，從第50期開始，伴隨每期出刊邀請的作家、媒體名人，一同於FB與IG等平台分享推廣「臺南城市創新學」。最新出版的《美印臺南》第50期封面也首度改版，特殊的圓型圖式有如望遠鏡般引人入勝。

文化局長葉澤山表示，《美印臺南》一開始的編輯原意就是要讓大眾閱讀後，不覺得這是一本公部門刊物；台南城市文化底蘊深厚、台南巷弄風景更是美不勝收，透過一本刊物讓人認識不一樣台南。

全新規畫的「來美印作客」單元，本期邀請劉克襄、王浩一、吳東龍、黃金樺等各領域達人來台南作客，於IG獨家分享對台南文化創新學的觀察。

劉克襄說，一本不為政策宣導的政府刊物能走到第10年，堅持力與持續力令人佩服，讓身為台中人的他很羨慕，推崇《美印臺南》絕對是文化刊物重要典範。老搭檔王浩一說，從第1期撰寫專欄到第50期，每次走進台南小巷弄依然驚豔，期望《美印臺南》有更多50期。

「在路上」專欄撰稿人黃怜穎說，轉進台南巷弄像是進入異次元，是種迷人的探索。廟宇和咖啡館都將出現於「在路上」專欄，新與舊串聯，橫跨數百年，絕對是沒看過的新觀點。插畫家林家棟表示，此次繪圖的顏色用了綠色、黃色、橘色，希望和臺南在地有更多的連結。

今年包括台南大員皇冠假日酒店、台南晶英酒店、臺南大億麗緻酒店、台南老爺行旅、和逸飯店台南西門館以及UIJ友愛街旅館等6家旅店都贊助加印，於房內提供當期刊物，邀請每位造訪台南的旅人們按圖索驥，更深度認識充滿文化藝趣的台南。

全新改版的《美印臺南》，邀請更多讀者看見台南城市美學再升級！文化局自今年起提供訂閱服務，即日起民眾可自付郵資訂閱，一年6期僅需96元，即可收藏《美印臺南》全年度精彩！訂閱詳情請上美印臺南粉絲專頁查詢。

(中時 )