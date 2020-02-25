台東高中由校長蔡美瑤以直播方式開啟始業式。（莊哲權攝）

「防疫的工作是1場馬拉松」，因應新冠肺炎疫情，為了避免群聚感染，台東高中今天開學日，由校長蔡美瑤以直播方式，透過視訊，向在教室裡的學生精神講話。

蔡美瑤說，首次擔任直播主有點緊張，事前沒有演練，只能祈求媽祖保祐，她強調，如果開學後真有因疫情而全班停或個人停課，老師已經把相關的計畫研擬出來，希望停課不停學。

蔡美瑤利用直播方式進行學習主題宣講，為學生談學習的意義，並以自主學習、職業試探及學習力校訂必修課程說起，讓防疫期間學習仍不停止，做好新學期學習的準備。

(中時 )