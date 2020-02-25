避免群聚感染 台東高中校長擔任直播主開啟始業式 10:322020/02/25 中時 莊哲權 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台東高中由校長蔡美瑤以直播方式開啟始業式。（莊哲權攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台東高中由校長蔡美瑤以直播方式開啟始業式。（莊哲權攝） 「防疫的工作是1場馬拉松」，因應新冠肺炎疫情，為了避免群聚感染，台東高中今天開學日，由校長蔡美瑤以直播方式，透過視訊，向在教室裡的學生精神講話。 蔡美瑤說，首次擔任直播主有點緊張，事前沒有演練，只能祈求媽祖保祐，她強調，如果開學後真有因疫情而全班停或個人停課，老師已經把相關的計畫研擬出來，希望停課不停學。 蔡美瑤利用直播方式進行學習主題宣講，為學生談學習的意義，並以自主學習、職業試探及學習力校訂必修課程說起，讓防疫期間學習仍不停止，做好新學期學習的準備。 (中時 ) #學習 #直播 #學生 #開學 #停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸零售業雲開張 線上賣房賣車 04:092020/02/21 焦點新聞 疫情難控制 學生憂課上一半又停 04:102020/02/21 生活新聞 告別最長寒假 學子收心防疫 04:102020/02/22 地方新聞 學生善用科技 找回學習自主權 04:102020/02/23 生活新聞 滯留陸港澳學習不中斷 新北推跨海學習計畫 09:152020/02/23 生活 全民防疫E起來 資策會推線上學習平台 04:102020/02/24 投資理財 陸教育部定調：疫情得到有效控制前 高校不開學 22:392020/02/24 兩岸 微軟攜產官學落實台灣數位學習與遠距教學 09:082020/02/25 財經 擔心孩子上學！家長竟佯稱剛從武漢返台 09:182020/02/25 生活 開學首日 校門口大排長龍等量體溫 09:192020/02/25 生活 生活熱門新聞 南韓瘋搶口罩畫面曝光 網驚呆：台灣好太多了！ - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 劉真恐用非常重症手段 醫：最長多活十年 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 酒精、次氯酸水這樣用 殺病毒效果更好 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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