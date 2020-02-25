投資人擔心新冠肺炎疫情恐擴散全球，對經濟造成的衝擊將遠超出原先預期，隔夜歐美股市暴跌，道瓊指數更跌逾千點。

惟美股指數期貨反彈，以及亞股表現普遍抗跌，為香港股市帶來支撐，周二香港恆生指數開跌0.37%，目前漲0.22%。國企股(H股)目前漲0.19%。

金價持續走高，但黃金股漲多回吐，山東黃金跌逾4%，招金礦業跌3.17%。

(時報資訊)

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