美債ETF近期成為資金避風港！台股掛牌的美債ETF近期表現抗跌。新冠肺炎疫情不見和緩，更蔓延至其他國家，近日包括日本、南韓、義大利等地新增確診案例數激增，先前未傳出疫情之中東國家亦已淪陷，令各國嚴陣以待、持續進行防疫工作，股市也在反映疫情恐慌之下動盪加劇，24日全球主要股市表現一片倒，美國及歐洲股市更有逾3%的跌幅，恐慌指數VIX指數飆升50%至25.64。

在疫情不確定性干擾之下，品質佳、具穩健息收特性的產品市場熱度高，公債ETF便是其一，觀察近一月投信發行債券ETF表現，尤以長天期美國公債ETF受到市場青睞，在整體債券ETF中表現最為突出，前十強表現大多在9%以上，前三名依序為群益25年期以上美國政府債券ETF，近一月漲幅為9.46%、凱基25年期以上美國公債ETF，漲幅為9.4%，以及復華美國20年期以上公債ETF，漲幅為9.25%。

群益25年期以上美國政府債券ETF基金經理人張菁惠表示，在新冠肺炎疫情延燒之下，全球恐慌性賣壓導致股市於春節期間至開市後有明顯之修正，除此之外，此次疫情雖主要集中於中國，在疫情干擾下，市場普遍預期中國今年GDP成長率介於5.4~5.8%之間，考量中國佔全球GDP比例近16%，另一方面疫情也蔓延至其他國家，料全球經濟成長動能亦將受到影響，也使得市場波動加劇，因此，安全性較高的公債和高評級債券在市場不確定性壟罩之下吸引資金配置，其中長天期美債具有避險特性及評等優勢，較能抵禦市場波動，近期在新冠肺炎疫情的衝擊下，格外獲得市場青睞，表現逆勢走揚。

張菁惠進一步指出，整體來看，短期在疫情還未明確受到控制、市場緊張情緒仍未消退之下，避險性資產料持續獲市場關注，美國長債由於需求量大，市場流動性也相對充裕，且由美國政府發行，利息償付無虞，不失為短線在市場震盪下，投資人訴求穩健投資、安全性之投資標的，適度配置有助平衡投資組合風險，相關債券ETF是投資人可多加利用的工具。

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