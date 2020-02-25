今年大學學測成績公布後，數學超過1.4萬人考滿級分，缺乏鑑別度，引發外界批評。教育部表示責成招聯會，須因應個人申請一階篩選情況，做好維持甄試品質的準備，也請招聯會後續應督導大考中心之命題規畫，確實符合該會的招生選才篩選需求。

教育部認為，學測各科鑑別度應維持在過去10年的穩定性、數學科鑑別度應以落於107與108學測之間為目標、並強化題庫試題運用等。

教育部表示，去年第一次五選四而部分熱門校系出現超額篩選較嚴重的情形之後，為確保甄試工作品質，避免大學招生工作負荷過重，教育部即請招聯會須提出後續檢討精進作法。

招聯會經討論協調後，提出兩個招生精進主要方向：第一是請大考中心須維持學測各科的鑑別度與穩定性，而針對去年學測滿級分人數較多的英文科(7,689人、5.66％)與數學科(7,782人、5.82％)則適度強化對於高分群學生鑑別度；第二是針對超額篩選比較嚴重的校系，實施「增加科目」與「分科篩選」，透過增加篩選關卡來降低超額篩選人數。

今年學測英文科的確成功強化了高分群學生的鑑別度，讓滿級分人數降至6025人，同時比例也降至相當合理的4.6％，另外國文、社會、自然等3科的滿級分人數比例，也都維持在相當穩定的3.26％至4.31％之間。

但是，今年數學科的滿級分人數比例卻躍至歷年最高的11.22％，人數則大幅增加到14,489人。其主要原因是試卷定稿時的命題規畫只有一題難題，而實際施測結果也只有一題難題，較108學年的三題難題大幅減少兩題，跟招聯會期待的招生精進方向有極大落差。

招聯會自大考中心得知情況後，即緊急運用兩年資料進行模擬推估，結果顯示，雖然今年數學科出現滿級分人數大幅增加的情形，但由於今年國、英、社、自4科鑑別度維持穩定，英文科滿級分人數並較去年減少1664人，使得國英數自4科組合的滿級分人數仍維持相當穩定，只小幅增加184人，而國英數社4科組合更只微幅增加32人。

根據模擬結果，「增加科目」與「分科篩選」應能明顯發揮降低超額篩選的作用，可以預期超額篩選校系組數與超額篩選人數都可較去年明顯降低。

(中時 )