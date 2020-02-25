新冠肺炎疫情延燒，全球多國陷入苦戰，衝擊國際金融、產業、經濟，昨夜美股道瓊下殺千餘點，四大指數全面收黑，日股今早補跌重挫逾800點，台股在央行信心喊話下，3月台指期今日開盤跌逾110點，電子期、金融期也聯袂開低，但仍相對國際股市抗跌，隨後大盤開11506.74點、跌28.13點，店頭市場開146.22點、跌0.34點，盤初在權值大軍續弱之下，大盤一度急跌逾百點、探至11415.47點，測試5日線。

惟防疫族群持續向上猛攻，加上權值三王台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)回神翻紅，拉抬大盤指數快步向平盤靠攏。分析師說，新冠肺炎疫情發展讓市場避險情緒相對濃厚，台股今日回測半年線，盤中電子期貨由黑翻紅，緊接著台指期也由黑翻紅，下半場台股是否也能由黑翻紅，值得觀察，惟目前台股月季線及日KD向下，再加上疫情未止，操作不宜躁進。

權值三王台積電、大立光、鴻海開盤半小時內由黑翻紅，背後是否有官方護航，值得留意；國巨(2327)明日即將開臨時股東會，是否會調漲晶片電阻價格，市場拭目以待，股價漲幅逾1.5%，創1年來的新高；大毅(2478)買盤踴躍，股價創今年新高價；華新科(2492)今日將辦法說，股價開低走高，漲幅逾3.5%；倉和(6538)買盤力挺下，盤中強漲7%以上。

分析師指出，本週企業將陸續公布去年財報，預期年成長亮眼，不過，今年首季財報將因疫情影響出現下修，預期台股區間震盪仍大。在新冠肺炎疫情大幅衝擊全球金融市場，股市受疫情影響劇烈震盪時，操作上，不妨優先選擇重視永續經營的優質龍頭企業，標竿企業擁有抗跌領漲特性，或是轉單受惠概念股、高息概念股。

(時報資訊)