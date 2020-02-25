1.台積電(2330)：昨遭外資擴大賣超26,476張，加上昨夜ADR跌2.64%，今早股價開低探至317.5元，惟承接買盤積極搶進，隨即翻紅。
2.高興昌(2008)：中鋼新盤價每公噸低於流通行情500元，成本壓低，Q2營運有望揚升，早盤股價逆漲約1.2%。
3.燁興(2007)：下方5日線有撐、外資賣超收手，早盤量增翻紅。
4.統一超(2912)：228連假可望促升業績，早盤開低走高約0.5%，抗跌氣勢不弱。
5.富邦媒(8454)：疫情激發購物網商機，早盤股價開低走高，挑戰重回5日線。
6.金寶(2312)：Dyson擬打造智能口罩，未來有望受惠，沾防疫商機，股價走高2%。
7.熱映(3373)：額溫槍業績帶旺後市營運可期，股價再創高點，漲幅達5%。
8.歐買尬(3687)：旗下綠界科技將登興櫃，股價在40元高檔整理後，今早向上突破，一度大漲逾3%，將挑戰44.5元附近壓力。
9.雄獅(2731)：韓國旅遊警戒升至最高級，團體旅遊業績再挨一刀，70元支撐面臨挑戰。
10.康那香(9919)：口罩為業績撐起保護傘，早盤衝上22.05元、創2010年11月以來新高點，惟漲多賣壓隨即出籠，股價一度翻憨。
11.亞泥(1102)：轉投資挹注去年獲利衝高，惟外資昨日大賣逾2600張，今早翻落45元之下，跌幅逾2%。
12.華新科(2492)：今辦線上法說會，股價漲逾3.5%。
13.大立光(3008)：股息可望在74～84元間，6月10日股東會通過的股息不論是低標、還是高標，都將再創台股股息新高紀錄，股價漲0.65%。
14.倉和(6538)：受疫情影響，估2月營收約下滑3成，若疫情可獲控制，估3-4月營運即可回到正常表現，昨三大法人聯手轉買超，今早股價漲逾6%。
15.聯茂(6213)：中高階產能都在台灣，預期受到新冠肺炎疫情影響營運狀況可望降低，股價一度漲2.07%。
16.大毅(2478)：電阻產能幾乎都在台灣，現在訂單滿手，正全力拉升產能利用率，股價漲1.49%。
17.茂林-KY(4935)：客戶訂單沒有改變，TV新機如期出貨，法人估今年獲利呈現翻倍成長，目標價上看170元，股價漲3.88%。
18.鈺創(5351)：減資五成補虧損，拚淨值重回10元，惟大盤頹勢、外資亦連2日看空，股價重挫8.28元跌停板，摔至波段新低。
19.宜鼎(5289)：去年EPS創新高，擬配股利7.7元，今年獲利亦拚新高，股價拉回平盤翻紅。
20.祥碩(5269)：與文曄策盟，外資看法不一，土洋法人近日來持續對作，繼昨跌停後，晨盤續震盪跌逾4%。
21.矽力-KY(6415)：業績季季看高，投信力挺未離開，早盤抗跌走揚。
22.圓剛(2417)：搭上宅經濟，遠距商機靚，撇外資連5日賣超近千張，股價一度震盪翻紅上漲，重登5日線。
23.聚積(3527)：自營商持續賣超，股價連4日重傷，晨盤續跌5%。
24.宏易(4530)：昨外資買超10張，早盤一度高漲5%，改寫前高。
25.高力(8996)： 1月每股純益0.05元，三大法人昨轉買超，早盤開平後挾量漲逾2%。
26.華新(1605)：疫情利空仍在，三大法人昨擴大賣超3892張，早盤小跌。
27.京城銀(2809)：擬配息1.5元，現金殖利率約4.01%，三大法人連6日買超，惟不敵大盤空壓，股價跌約1.3%。
28.瀧澤科(6609)：願助建置口罩產線，躍升抗疫戰士，早盤逆漲突破30元關卡。
29.醫揚(6569)：去年營運三冠王，今年續衝刺，今旗開得勝火速攻頂，一舉彈上月線、季線與半年線。
30.高端疫苗(6547)：疫苗股買盤不墜，股價連拉3根漲停，改寫天價52.3元，委買張數仍高掛萬張排隊。
31.亞諾法(4133)：防疫概念股高燒不退，今日拉出第三根漲停，衝上2年高位，委買張數達4萬張搶買。
32.優盛(4121)：受惠疫情居高不下，多頭對業績具想像空間，股價連拉3根漲停，攻上4年高價。
33.中化生(1762)：具轉機題材，技術線行成多頭排列，晨盤放量強彈4%，重返40元。
34.合世(1781)：肺炎疫情未見緩解，今日續獲買盤追捧，放量拉出第三根漲停，攻上逾1年半高點。
(時報資訊)
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