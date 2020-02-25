受到國際經濟前景不佳預期影響，國際基本金屬價格疲弱，LME鎳價創下今年來新低，每噸滑落至1.24萬美元；隨著鎳價下跌，不鏽鋼價2月翻漲的預期已落空，因本月鎳價仍下滑，不鏽鋼價3月要上漲的動能不足，價格仍搖擺。

市場擔憂新型冠狀病毒持續在全球蔓延，將打壓全球經濟成長及金屬需求，本周一基本金屬期貨全數下挫，LME期鎳下跌100美元至每噸12430美元，創今年新低價位。

回顧不鏽鋼廠上游今年以來之報價，燁聯(9957)1月內銷盤價終止連兩個月下跌的局面，以平盤開出，外銷先反彈，每公噸漲20-30美元。

業者原預期開春後可延續漲勢，不料受武漢疫情衝擊，LME鎳價跌破每公噸13000美元，相較於春節前的每公噸約14000美元，跌幅逾一成，燁聯2月盤價也轉開低盤。

受到LME鎳價於農曆年假期重挫影響，今年不鏽鋼價鼠年開紅盤開低。不鏽鋼上游廠燁聯、唐榮(2035)2月盤價同步開低，不鏽鋼市場受到新冠肺炎疫情影響，不鏽鋼降價。

受到新冠肺炎疫情影響，LME鎳價自春節前夕一路下跌，不鏽鋼上游廠燁聯因此調降2月內銷盤價，主力產品300系列熱冷軋不鏽鋼產品每公噸各下調1500元，430、316系產品維持平盤；外銷每公噸下調30美元。另一上游廠唐榮跟進降價，2月盤價開低，其中300系列熱軋、冷軋產品內銷價，每公噸下調1,500元，外銷價每公噸下調40美元。

不鏽鋼上游廠燁聯、唐榮2月降價，預計通路價格也將跟跌，不鏽鋼相關廠允強(2034)、彰源(2030)、新鋼(2032)、運錩(2069)等本季營運動能受抑。

(時報資訊)