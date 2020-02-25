朋億(6613)公布2019年第4季合併營收為11.01億元，年增20％，營業利益1.98億元，年增45％，稅後淨利1.25億元，年增23％，每股盈餘3.69元。2019年受到全球景氣及美中貿易戰影響，累計2019年全年合併營收為44.06億元，年減9.5％，營業利益6.66億元，稅後淨利4.97億元，年減11.3％，每股盈餘14.65元。

董事會考量公司資本公積充沛且財務體質健全，決議通過擬配發每股現金股利新台幣10元，配發率達68％，且連續三年現金配發率達6成5以上，以昨日收盤價計算現金殖利率達6.69％。

由於第1季適逢農曆新年長假及新型冠狀病毒疫情蔓延，使得大陸地區延後開工，導致整體工作天數減少，短期影響公司整體出貨表現與施作工程進度。但以目前在手訂單無接獲任何客戶取消通知，加上受惠全球半導體產業前景樂觀，朋億來自半導體產業客戶訂單占比仍達7成5，短期雖受影響，後續仍有機會恢復動能。

(時報資訊)