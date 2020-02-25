新型肺炎蔓延全球，引發股市恐慌性大跌，道指收市瀉千點。港股連跌三日，累跌834點或3％後，25日開盤跌近百點。

恒指開盤跌98點，報26,722點；國企指數低開32點，報10,536點。

港股10：13跌幅收窄，報26,794.29 點，跌26.59或0.099％。

個股表現方面，騰訊開盤升0.1％，報390.8港元。新地低開0.8％，報110.2港元，盤前成交逾2億港元。友邦低開0.45％，報77港元。平保低開0.7％，報88.05港元。

(工商 )

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