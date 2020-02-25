立法院表決新冠肺炎疫情紓困特別條例草案｜2020.02.25

新冠肺炎全球肆虐，台灣防疫拉警報，為了紓解國內因疫情受到的經濟衝擊，今日立法院將表決紓困特別條例草案，希望經過各黨派的溝通協調過後，可以討論出對於台灣民眾最有利的條款。

(中時電子報)