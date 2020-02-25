直播》立法院表決新冠肺炎疫情紓困特別條例草案 10:212020/02/25 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院表決新冠肺炎疫情紓困特別條例草案｜2020.02.25 新冠肺炎全球肆虐，台灣防疫拉警報，為了紓解國內因疫情受到的經濟衝擊，今日立法院將表決紓困特別條例草案，希望經過各黨派的溝通協調過後，可以討論出對於台灣民眾最有利的條款。 (中時電子報) #表決 #紓困特別條例 #立法院 #草案 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情延燒 黃偉哲：除旅遊警示地區仍可出國 11:492020/02/23 政治 韓總統文在寅：新冠肺炎疫情提升至最高級別 16:392020/02/23 國際 新冠肺炎疫情衝擊 法國旅客人數大減近4成 22:072020/02/23 國際 工商社論》兼顧救人和救企業的特別條例 04:102020/02/24 財經要聞 1分鐘看世界》新冠肺炎疫情擴散全球 韓國義大利伊朗淪重災區 07:412020/02/24 國際 鋼琴小天后戴墨鏡上台 疑被新冠肺炎疫情逼哭 10:152020/02/24 生活 新冠肺炎疫情 大陸多地下調應急回應等級 10:402020/02/24 兩岸 《國際產業》南韓新冠肺炎疫情噴發，企業警告生產供應恐中斷 10:342020/02/24 財經 新冠肺炎疫情對陸經濟屬短期影響 整體可控 11:392020/02/24 財經 《國際金融》新冠肺炎疫情延燒，G20聚焦經濟衝擊 15:062020/02/24 財經 政治熱門新聞 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 大甲媽祖繞境要停辦？網「一面倒」狂洗這7字！ - 政治 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 - 政治 苦苓貼兩張高雄照...直喊：對不起！我太誇張了 - 政治 搞罷韓有內幕？他爆菊系驚人陰謀：2大派在等！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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