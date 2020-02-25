設置已量體溫及未量體溫通道。（陳淑娥攝）

設置已量體溫及未量體溫通道。（陳淑娥攝）

老師憂心疫情若未趨緩，長期抗戰學校人力恐吃不消。（陳淑娥攝）

全國高中職以下學校今天開學，由於新冠肺炎來襲，各個學校防疫如臨大敵，高達9成以上學生均戴上口罩進校，學生人數較多的學校因擔心塞車，開了3個校門供進入，有老師憂心說，學校派出3組人力把關，若疫情若未降溫致長期抗戰，人力恐將吃不消。

史上最長的寒假終於結束，高中職以下各學校25日開學了，由於新冠肺炎來勢洶洶，學校如臨大敵、學生也人人自危，均自主戴上口罩排隊進校門，台中市梧棲區大德國小、清水區清水國小更設置自主量體溫快速通關區、未量體溫通關區，以加快速度，早上學童進校大致上順利，未出現塞車狀況。

有些國小為了不讓學生入校塞車，開3個門，派出3組人力包括志工、導護進行體溫把關，老師憂心說，由於學生人數上千人，屬於大學校，無法只開一個校門，但因疫情不知何時趨緩，若是長期抗戰，校方人力恐吃不消。

另外，防疫期間，有家長比較早將孩子送到校，只能由警衛進行體溫量測，在人力不完善下擔心成防疫破口，也呼籲孩子不要太早到校。

(中時 )