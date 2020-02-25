新冠肺炎疫情嚇趴全球金融市場，美股迎來黑色星期一，拖累道瓊指數終場暴跌1031點。分析師認為，這波全球爆發股災的背後原因，除了大陸以外其他國家肺疫情暴增外，債市拉警報，也引發投資人對全球經濟下滑的憂慮。

周一債市蔓延恐慌情緒，30年期美債殖利率摔至1.89%創下歷史新低 ，10年期美債殖利率也跌至1.369%，摜破1.40%重要心理關卡，逼近2016年英國脫歐來最低。

每當長年期美債走跌都被視為市場擔心經濟和通膨將走低，促使投資人把資金轉向債息較高而安全的美國公債。

美國銀行指出，美債利率創低代表未來12~18個月，經濟衰退和零利率的前兆。

Leuthold Group投資策略長Jim Paulsen指出，若不是債券市場亮紅燈，股市不會出現如此戲劇性變化，這種情況也引發市場擔憂心美國將出現負利率，如同歐洲和日本一樣。

MarketWatch也報導，分析師表示，30年期美債殖利率不斷下跌，背後三大因素，一是聯準會（Fed）持續寬鬆貨幣政策；其次是市場憂心新型肺炎影響經濟成長；最後是通膨始終不見明顯增溫。

(中時電子報)