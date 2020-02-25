上海新冠肺炎患者 出院率達80％ 10:292020/02/25 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新冠肺炎疫情燒，各地都加強防範。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上海市公共衛生臨床中心25日上午宣布，7例新冠肺炎患者經醫護人員精心診治和護理、專家組評估，認為符合大陸國家衛生健康委最新的新型冠狀病毒肺炎確診病例解除隔離和出院標準，於今日出院。 據陸媒報導，截至目前，總共已有268例治愈出院。截至2月24日24時，上海市發現確診病例335例，這意味著當前上海新冠肺炎患者治愈出院率已達80％。 (中時 ) #肺炎 #患者 #新冠 #新冠肺炎 #衛生 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 南韓確診暴增1人死 達社區傳播！超級毒王趴趴走1傳37 害千人隔離 04:102020/02/21 國際大事 武漢包機卡關 帥氣藍委建議小英這樣做 09:142020/02/22 政治 新冠肺炎全球燒 澎湖縣長賴峰偉宣布：即起縣府團隊人員禁出國 15:362020/02/22 社會 獨／黃曉明自主隔離「都挺好」員工在家上班薪水照常 20:412020/02/22 娛樂 社區傳播病例暴增 我升高旅遊疫情建議！日韓列二級警示 不排除邊境管制 04:102020/02/23 生活新聞 新冠肺炎是人造病毒？台大教授：可能性很高 08:092020/02/23 生活 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 兩岸熱門新聞 習近平召開17萬人視訊會議 俠客島：極不尋常 - 兩岸 陸外交戰狼首秀 辛辣直嗆華爾街日報 - 兩岸 豪宅男「自吞退燒藥」遭醫逼問 成公主號返港首例確診 - 兩岸 陸國關學者：疫情防控、國際社會只剩唯一選擇！ - 兩岸 懷疑染新冠肺炎！婦怕連累家人搞失蹤 10天後竟成浮屍 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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