上海市公共衛生臨床中心25日上午宣布，7例新冠肺炎患者經醫護人員精心診治和護理、專家組評估，認為符合大陸國家衛生健康委最新的新型冠狀病毒肺炎確診病例解除隔離和出院標準，於今日出院。

據陸媒報導，截至目前，總共已有268例治愈出院。截至2月24日24時，上海市發現確診病例335例，這意味著當前上海新冠肺炎患者治愈出院率已達80％。

(中時 )