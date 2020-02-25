婦人林美雪因無力償還2000多萬債款，竟偽造台北地院的假扣押命令，向2名債主佯稱以可代位求償，於去年多次囂張在台北地院院內交付偽造的假扣押命令，並騙走2名債主547萬元，所幸被害人驚覺有異詢問法警，警方則將計就計誘林婦回台北地院逮捕，追回147萬元。台北地檢署25日依偽造文書及詐欺罪起訴林婦，並以林婦多次在北院多次持變造公文書行騙、取款，藐視司法，具體求刑4年。

起訴指出，林婦因積欠曹姓、程姓2名女子債款2200萬餘元，無力償還，竟於去年7月、11日在家以修圖軟體，將同居人收到的行政執行署台北分署執行命令，變造她同居人的王姓債務人被台北地院執行假扣押1300萬元、1820萬元。

林婦撥電話給程女女兒，佯稱法院判決她同居人的王姓債務人需賠償2600萬，王有房地、資產可聲請假扣押，若她父母願提供部分擔保金，即可代位求償。另林婦還偽造她及同居人簽名的提存書，致曹、程2名債主誤信此事。之後林婦多次選在台北地院交付曹、程偽造的假扣押公文書影本，共向曹、程各詐取397萬元、150萬元。

去年12月27日，程女及女兒在台北地院付款150萬元給林婦後，察覺有異，立即向北院訴訟輔導科求證，獲悉受騙，北院及北檢法警室報警後，警方誘使林婦返回北院，當場被警方逮捕，並查扣她放在車上的125萬元現金，北檢訊後，翌日將林婦聲押禁見獲准。事後檢警將林婦詐騙的147萬元發還程女。

檢方今起訴林婦，並以林婦多次在北院多次持變造公文書行騙，藐視司法威信，公然挑戰公權力，損傷司法信譽甚鉅，遭警逮捕後，仍羅織不實情節虛耗司法資源，具體求刑4年，另林婦向程女、曹女詐騙未還共計400萬元犯罪所 得，宣告沒收。

(中時 )