開學防疫戰！北市福星國小開學典禮改採直播 10:322020/02/25 中時 游念育 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市福星國小開學典禮改採直播，讓學生在教室就能參加開學典禮。（北市福星國小提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情擴大，各級學校延後開學，今天是高中職以下開學日，各校門口都設置體溫測量站，許多學生上學也都戴上口罩，確實做好防疫工作，台北市福星國小也將開學典禮改為直播方式，避免群聚感染。 國小開學日，不少學校都會舉辦開學典禮，因新冠肺炎，許多學校選擇在操場或戶外舉辦，但北市福星國小改採「直播」開學典禮，讓學生坐在教師就能聽到校長講話，北市福星國小校長陳清義指出，首日上學動線做得很好，酒精消毒後就能入校，為避免群聚，也改採直播方式，不集合學生，讓學生在教師觀看直播，來降低感染風險。 (中時 ) #開學 #國小 #直播 #典禮 #學生 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸零售業雲開張 線上賣房賣車 04:092020/02/21 焦點新聞 告別最長寒假 學子收心防疫 04:102020/02/22 地方新聞 一位陸生的台灣大選觀察（一） 04:092020/02/23 兩岸藝文 雲縣府發口罩 幼兒園到高中都有 04:102020/02/23 地方新聞 陸教育部定調：疫情得到有效控制前 高校不開學 22:392020/02/24 兩岸 韓籍生今起來台須居家檢疫14天 04:102020/02/25 生活新聞 高雄》開學日韓國瑜迎接學生上學 親民與學生勤洗手 07:232020/02/25 政治 開學日如臨大敵 社子國小出動25位量體溫志工大隊 07:392020/02/25 生活 擔心孩子上學！家長竟佯稱剛從武漢返台 09:182020/02/25 生活 開學首日 校門口大排長龍等量體溫 09:192020/02/25 生活 生活熱門新聞 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 劉真恐用非常重症手段 醫：最長多活十年 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 南韓瘋搶口罩畫面曝光 網驚呆：台灣好太多了！ - 生活 酒精、次氯酸水這樣用 殺病毒效果更好 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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