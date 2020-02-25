新冠肺炎疫情擴大，各級學校延後開學，今天是高中職以下開學日，各校門口都設置體溫測量站，許多學生上學也都戴上口罩，確實做好防疫工作，台北市福星國小也將開學典禮改為直播方式，避免群聚感染。

國小開學日，不少學校都會舉辦開學典禮，因新冠肺炎，許多學校選擇在操場或戶外舉辦，但北市福星國小改採「直播」開學典禮，讓學生坐在教師就能聽到校長講話，北市福星國小校長陳清義指出，首日上學動線做得很好，酒精消毒後就能入校，為避免群聚，也改採直播方式，不集合學生，讓學生在教師觀看直播，來降低感染風險。

(中時 )