為了彌補企業在新冠肺炎疫情下的損失，大陸階段性減免了包括企業養老、失業、工傷保險等費用5000億元（人民幣，下同），以及醫療保險費1500萬元，這「4險」合計減免規模達6千500億元；不過，此次減免僅針對企業繳納部份，不涉及機關事業單位和個人。另有學者指出，養老保險方面大陸各地尚未統籌，各地養老金結餘跟負擔差異恐造成減免政策落實困難。

在疫情下，大陸人社部、財政部、稅務總局2月20日聯合發布《關於階段性減免企業社會保險費的通知》後，各省即開始制定辦法。據《時代周報》報導，截至目前，包括山東、廣東、廈門等多個地方政府陸續表示，為避免退費影響企業資金周轉，暫停參保企業繳納2020年2月的社保費，待減免社保費的實施辦法出台後，會及時通知。

在社保減免方面，以四川遂寧市為例，當地人社局2月22日發布《關於應對新冠肺炎疫情減免社保繳費的公告》顯示，第一批擬減免社會保險費企業名單共200個，減免月數均為5個月，主要對象為復產復工的中小微參保企業，預計減免費用不少於5千600萬元；接下來，遂寧市將陸續公佈減免企業名單，直到所有參保企業享受該政策。

山東濟南市社保中心也發布通知稱，根據山東省人社廳要求，即日起暫停受理2020年2月企業社會保險的申報和繳納業務；同時，暫停受理企業社保費緩繳申請，待省市頒布相關免繳的政策後，會及時通知。

目前，遂寧市是少數確定實施社保「減免」的地區之一，其餘地區，在實施辦法頒布前，多地選擇「暫緩」社保繳費業務。

值得注意的是，當前社保基金中，各地在養老保險方面並不統一，各地養老金結餘和負擔存在差異。對此，清華大學公共管理學院教授楊燕綏分析，當前各地在落實減免政策時或將面臨一定的挑戰；她舉例，廣東社保基金結餘比較多，落實起來就比較容易，但像黑龍江，之前就已經靠中央補貼發放養老金，這次減免估計也要中央出錢。

(旺報 )