新冠肺炎疫情延燒，讓許多人擔心即將到來的「3月瘋媽祖」活動是否會成為防疫缺口，對此，台中教育大學台灣語文學系專任副教授、民俗專家林茂賢在臉書上指出，別把責任推給神明，照常舉行還是停辦應聽專家建議。

馬祖遶境要停辦還是照常舉行，民俗專家這樣說。（圖／翻攝自臉書,林茂賢）

台中教育大學台灣語文學系專任副教授、民俗專家林茂賢在臉書上指出，元宵之後台灣民間的大型宗教活動還有10多個，包括大甲媽祖遶境、清明節掃墓，但因應新冠肺炎疫情，是否仍要照常舉行廟會活動引發許多爭議。

林茂賢說，是否要取消馬祖遶境活動，不應該仰賴神明的庇佑把責任推給神明，當然也不宜用擲筊方式來決定，也不應該靠「自己感覺」，認為一定會造成疫情傳染就主張取消民俗活動，而是要聽從公共衞生和疫情專家的建議來考量。

林茂賢指出，若防疫專家認為有「群聚感染」的風險，那就應該暫緩今年的活動，神明慈悲定能體諒信徒的無奈，假如群聚感染的風險不大，就應維持原訂計劃辦理。此事不應憑侍「宗教信仰的力量」或「個人主觀認知」判定是否應該辦理或取消。

(中時電子報)