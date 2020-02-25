涼亭屋內舉行開學典禮。（楊漢聲攝）

涼亭屋內舉行開學典禮。（楊漢聲攝）

面對新冠肺炎疫情延燒，寒假開學日延期到25日開學，成為史上最長寒假，校方面對疫情不敢大意，在校門口設置檢驗站，進入校園噴灑酒精洗手消毒、額溫槍量測體溫要將防疫做到最嚴謹，南王普悠瑪花環實驗國小也一改在室內舉行開學典禮，移至戶外涼亭屋舉行，防止疫情擴散進入校園。

涼亭屋並非卑南族傳統建築物，與卑南族傳統家屋差別就在少了四周的圍牆，是開放通風的建築，一方面能讓孩子了解傳統建築方式，在新冠肺炎延燒之際，也成為學生上課及舉行活動的最佳場所。

台東縣長饒慶鈴25日一大早也親臨主持開學典禮，一在呼籲小朋友要勤洗手注意量測體溫，避免遭傳染或傳染給他人，在涼亭屋裡面相當涼爽，採光及通風也非常佳，很適合作為開學典禮的場所。

台東縣教育處長林政宏表示，25日正式開學，內心擔憂疫情無法平緩，希望疫情能夠及早控制，擔心教學及學習受到疫情影響，但無倫如何身體健康才是最重要的，已經提醒學校在上課期間打開窗戶讓內室通風良好，如有學校在志航基地戰鬥機飛行航道內受到噪音影響，只能請多多擔待，一切以防疫為至上。

南王普悠瑪花環實驗國小校長洪志彰表示，涼亭屋在去年落成完工，由部落耆老及族人合力搭建，充滿卑南族傳統建築元素，結構以竹子為主體，屋頂則是使用茅草搭建，以往都是在室內舉行開學典禮，今年首度在涼亭屋來舉辦，一方面涼亭屋較為通風能夠防範疫情外，也能讓同學了解到卑南族傳統建築。

(中時 )