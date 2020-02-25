桃機航班走勢圖。（中台灣教授協會提供／陳世宗台中傳真）

因應新冠肺炎疫情延燒，衝擊各項產業及經濟發展！「新冠肺炎」災情的嚴重性，遠勝於17年前的SARS（嚴重急性呼吸道症候群），對經濟的衝擊也將更勝於SARS；因過去17年來中國經濟結構的改變，現在直接受影響的服務業占全經濟比重更大。 中台灣教授協會為讓民眾從各層面因應疫情的衝擊，及讓民眾正確的了解該如何防疫，特舉辦「新冠肺炎面面觀座談會」會議就觀光、兩岸與經濟、防疫問題、人權，四個面向去探討新冠肺炎。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示： 新冠肺炎的規模遠大於SARS，影響產值約為SARS的四倍。自新冠肺炎爆發後，入境的觀光客、商務考察及留學生等，大輻縮減，去年同期每月從中國及世界各地來台約有100萬人次，疫情爆發後只剩約54萬人，一個月大約影響觀光產業400億，可能會影響三四個月，總共會影響觀光產業1600億。

桃機航班運量也因這次的疫情大大的下降，從圖表中可以看到桃機的入境人數,2／25將降為15491人次,為1／29最高點69500人次的22.3％。預估三月份桃機航班運量會剩去年的10％，人次將低於20萬。

就新冠肺炎對中國經濟及兩岸關係的影響方面，國立雲林科技大學財金系鄭政秉教授認為，新冠疫情目前似乎仍在持續擴大中，至於何時會收斂或反轉，還有待觀查；短期對中國大陸的影響，將造成今年GDP顯著下跌，也會造成 數百萬人的短期失業，從高科技到零附件，也會導致許多產業的供應斷鏈。

在兩岸關係的影響上，鄭政秉教授認為從香港反送中事件後，中國民族主義仍不斷的再增強，當前中國人已經無法跟中共切割，而且此次新冠肺炎除非拖得夠久，否則應該不會危及到習政權，應該只會使14億人更牢固的團結在共產黨身邊。而為了要解決香港問題，就一定要處理台灣問題。所以他認為，中國大陸鋌而走險，出兵台灣的可能性已越來越高。

關於防疫方面中國醫藥大學公共衛生系副教授林子賢呼籲，不管是酒精或次氯酸，只要口罩被噴濕了，就都會影響口罩的防疫能力，但若是用電鍋乾蒸就可以有效的消毒口罩! 布罩其實就有一定的防護效果，除非要去醫療院所，或高風險的地方不然就不須戴口罩。

在人權方面中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系副教授王雅倩表示，防疫需兼顧人權，政府須重視在中國滯留台胞的健康人權。 在中國確診未患新冠肺炎的台胞可積極安排包機撤離，集中隔離觀察。惟因台胞人數眾多，台灣仍需考量所需衛生醫療資源，必要時決定包機撤離次數的上限。就居家隔離來說，牽涉到人權及人身自由，以目前來說是否自主檢驗及自主隔離會比政府硬性規定更好。

黃正聰強調，總體來說，不管是從哪個層面去探討新冠肺炎都是對台灣有很大的影響，若是疫情持續蔓延，那麼對各個產業來說都是一個很大的威脅，雖然台灣的防疫跟其他國家相比是非常成功的，但現在很多國家的疫情都陸續爆出，所以對於疫情，是不容樂觀的！

(中時 )