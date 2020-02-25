今天開學日，目前還有部分學生滯留大陸，新北市長侯友宜今（25）日表示，這部分會請校方關心，今天開學以後，會要求老師了解學生到校有多少及沒到校的原因？每一個學生都要關心，從原因去了解同學的狀況，擴大了解同學的健康，隨時提醒他們要去注意哪些事項，不管是不是從大陸回來的。

侯友宜說，每個老師關心同學的健康，學校掌握同學的健康情形，在這個最重要的時間點是必須的，所以也要求校長在今天下課之前，一定要跟老師開檢討會議，了解每一個學生的身體狀況，回報給教育局，做好統計，詳細的掌握。

教育局長張明文表示，昨天為止清查滯留大陸的是231位，其中湖北省特別多有70位左右，精準的數據要今天開學後再次確認，要請導師特別再和家長聯繫，教育局已設計表格，針對出缺勤狀況、健康狀況兩個重要資訊做調查，希望今天中午或下班前就能盡快掌握。

針對滯留大陸學生的學習需求，會在線上資源給予協助或傳送數位教材，讓同學在開學後仍有學習上相關協助與資源，若仍無法透過線上協助，可能會請學校寄紙本或光碟，將來同學回國後，除檢疫外，補救教學及學習輔助後續也會追蹤協助。

(中時 )