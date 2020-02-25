新北市樟樹國際實中上周發表學生自製的「紅外線熱像儀」，受熱烈迴響，開學首日立刻實測，平均一位學生僅需0.5秒便可得知有無發燒，加上校內100多位教師分工合作，動線流暢，完全沒有塞車問題。樟樹實中表示，今日測量下來，全校1100位師生全無發燒症狀，校方也會趁上課期間倡導防疫觀念，將校園防疫做到最完美。

樟樹實中學務主任何健豪指出，全校師生約有1100人，為了讓開學動線能夠保持順暢，昨日便已請全校教師到校模擬演練，所以今天在學生到校後，完全沒有出現任何塞車情形。

何健豪指出，「紅外線熱像儀」感應速度非常快，僅需0.5秒便可測出學生溫度，加上1.5秒學生走動時間，約2秒即可量測完一名學生，今日早上7時實測下來，50人約100秒就測量完畢。

何健豪說，開學首日學生戴口罩比例約5成，老師部分則是全部自主性戴上口罩，未來校方也會持續向學生倡導防疫措施及觀念，盼做好校園防疫，讓家長、學生皆能安心上學。

(中時 )