台中潭子學生數最多的頭家國小，開學日一早湧入上學人潮，1800多名魚貫通過穿堂紅外線熱感應機。（王文吉攝）

頭家國小學生總數高達1831人，家長會出資9萬元採購紅外線熱感應機，方便校方量測學童體溫。（王文吉攝）

開學首日爆棚！台中市潭子區小學「頭家國小」防疫期間僅開放正門出入，校方於穿堂設置紅外線熱感應機，學生集中在7點15分至30分湧入，幸好紅外線電眼奏效，最後1800多名學生體溫都過關。不過第一節上課1名學生發燒，被帶到隔離室休息，由家長接送就醫。

「沒有請你停的，就一直走繼續走」、「進教室、進教室」，開學首日紅外線電眼逐一檢視學生體溫，有人覺得新奇，特別放慢腳步觀看機器，也有部分學生不知所措，拖慢通關速度，測站一度回堵。「這個男生！」監看螢幕的老師發現顯示紅色，立即使用額溫槍重測。

頭家國小學生數高達1831人，家長會得知防疫期間進校園均需量測體溫，立即出資9萬元採購紅外線熱感應機，以縮短量測體溫時間。校方並透過通訊軟體及臉書粉絲頁宣導在家量測體溫，開學第一天全校學生通過檢測站，體溫都沒有異常。

學務主任葉建成表示，約有數十位學生經過紅外線熱感應機呈現異常，幸好測量額溫都低於37.5度，最後返校學生全數過關。該校有1831名學生，開學首日有10人病假、29人事假，第一節上課後有1名學生發燒，由護理師帶到隔離區休息，並通知家長接送就醫。

(中時 )