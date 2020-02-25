世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當地時間24日指出，中國的新型冠狀病毒肺炎疫情似乎見頂，但憂慮其他國家情況，促請全球各國做好流行病爆發的潛在可能準備。

譚德塞表示，在中國考察的國際專家組認為，大陸疫情在1月23日至2月2日已達高峰，此後新增個案穩步下降，這證明新冠肺炎病毒是可抑制的。

不過，新冠肺炎疫情在義大利爆發，確診個案增至229宗，7人死亡。WHO派遣的團隊已抵達義大利，專家組主要在臨床管理、感染防控、疫情監測與危機溝通等方面，向義大利提供支援。

聲明指，目前工作的重點是控制病毒在人與人之間的進一步傳播，又指目前義大利確診病例的快速增長令人擔憂，但值得注意的是，其中80％的病例沒有症狀或者只有輕微症狀。

另外，在伊朗，有議員指摘隱瞞疫情，聲稱已有50人死亡，但官方重申無造假，現時有12死。南韓病例則增至超過800宗，8死。

(工商 )