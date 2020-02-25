全台唯一、亞洲第二大的「亞太國際風力發電展」，無畏大陸「新冠肺炎」（COVID-19）襲來，將如期在3月3日在高雄展覽館開展，今年在經濟部、海洋委員會、以及高雄市政府大力支持下，共有來自13國、130家業者參加展出，比去年成長50％，其中，丹麥、荷蘭、英國、法國、美國、德國、以及瑞典等7國，更以國家館形式擴大展出，展覽期間，將有6艘離岸風電工作船，首次在高雄港區展出。

主辦單位安益集團茵康國際會議顧問公司25日表示，2020「亞太國際風力發電展」，將在3月3日到5日，在高雄展覽館開展一連舉辦3天，共有來自13國、130家業者參加展出，比去年成長50％，其中，丹麥、荷蘭、英國、法國、美國、德國、以及瑞典等7國，更以國家館形式擴大展出，

茵康國際會議顧問公司指出，台灣風力發電產業主題館，更以結合國內重量級業者，共同展出的形式，展出風電產業在地化的成果，「亞太國際風力發電展」已成為國內外業者最佳的交流合作平台。

主辦單位說，今年的「亞太國際風力發電展」，並促成在台灣離岸風電產業發展，擔負重要任務的工作船隻，首度駛入高雄港區，近距離的讓業者及民眾，得以一睹其面貌。

包括停泊在新光碼頭的亞洲海力打撈公司所屬的天行者多功能工作船、守護2號近海作業工作船、守護4號工作船；停泊在嘉信碼頭、隸屬宏華營造的宏隼一號、宏隼三號CTV（Crew Transfer Vessel）人員運輸船；還有停泊在亞果碼頭，屬於臺英風電的堅定號工作船，都將在展會期間，進行展示，為離岸風電產業在地化，展現初步的具體成果。

主辦單位表示，為了落實「產業在地化」，亞太國際風力發電展也針對國內外業者所在意的人才培訓、以及招募課題所規劃的就業博覽會，將在5日登場，專業人士及學生們可以透過展會，更加了解新興的風電產業，加強產業內容和相關知識。

因應新冠肺炎流行，主辦單位說，此次展出，特別要求參觀來賓，配戴口罩，並勤用肥皂洗手，展館各出入口，也都配備酒精消毒器，供來賓使用，所有工作人員全程配戴口罩，每日測量體溫，各參展單位工作人員也比照辦理。

主辦單位並建議各參展單位，定時消毒展位，提供廠商及來賓安心參觀環境，高雄展覽館也加強公共區域、電梯、公廁等處所的清潔消毒，此外，主辦單位也將定時消毒舞台區與其他公共服務區，並密切注意中央防疫單位的消息，即時提醒注意事項，保障與會者的健康。

(工商 )