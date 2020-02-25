新冠肺炎疫重創股市，股神巴菲特24日接受《CNBC》訪問時表示，美國經濟強勁，但比半年前弱一些，中美貿易戰關稅不利總體經濟後，新冠肺炎疫情擴散散至中國大陸以外，可能擾亂全球經濟。

巴菲特認為，麻煩總是難以避免，真正應該注意的是旗下企業未來5到10年的長期發展。

巴菲特（Warren Buffett）日前公布2020波克夏致股東信，倘若利率、企業稅率一直保持在當前的低水位，那麼「幾乎可以肯定」（almost certain），股票報酬長期而言將擊敗債券。

他警告，市場偶爾會重挫，也許跌幅會達50%甚至更多，但對於不借錢且能控制情緒的個人來說，股票是長期較優選擇。

巴菲特也在信函中告訴股東，波克夏已「100%準備好」因應他的辭世。2020年5月舉行的巴菲特股東大會中，兩名重要副手亞伯（Greg Abel）和詹恩（Ajit Jain）將會有更多的曝光機會，兩人被外界視為巴菲特的接班人。

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(中時電子報)