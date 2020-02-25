新冠肺炎疫重創股市，股神巴菲特24日接受《CNBC》訪問時表示，美國經濟強勁，但比半年前弱一些，中美貿易戰關稅不利總體經濟後，新冠肺炎疫情擴散散至中國大陸以外，可能擾亂全球經濟。
巴菲特認為，麻煩總是難以避免，真正應該注意的是旗下企業未來5到10年的長期發展。
巴菲特（Warren Buffett）日前公布2020波克夏致股東信，倘若利率、企業稅率一直保持在當前的低水位，那麼「幾乎可以肯定」（almost certain），股票報酬長期而言將擊敗債券。
他警告，市場偶爾會重挫，也許跌幅會達50%甚至更多，但對於不借錢且能控制情緒的個人來說，股票是長期較優選擇。
巴菲特也在信函中告訴股東，波克夏已「100%準備好」因應他的辭世。2020年5月舉行的巴菲特股東大會中，兩名重要副手亞伯（Greg Abel）和詹恩（Ajit Jain）將會有更多的曝光機會，兩人被外界視為巴菲特的接班人。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。