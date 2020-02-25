導演鈕承澤被控性侵案，台北地方法院25日第8度開庭，雖然1月13日他曾提出抗告希望能解除境管，但還是遭地院裁定限制出境出海8個月。鈕承澤上午出庭時，還是面對鏡頭微笑不語。

鈕承澤被檢方起訴性侵劇組女助理，民事賠償部分，鈕與被害女助理在莊姓女律師的見證下成立調解，鈕給付女助理「七位數」的調解金，他聲請解除境管，但台北地院裁定，鈕承澤自1月10日起限制出境、出海8個月。可抗告。

鈕承澤是被控在2018年11月23日臨時取消工作會議，改邀工作時認識的被害人及劇組到家中相聚，並被鈕留下隔日凌晨原想隨其他工作人員離開鈕家的被害人，因擔心得罪豆導，被害人只好單獨留下準備伺機離開，但鈕後來將被害人壓在沙發上指侵得逞。

北院第7次次開庭時曾傳喚3名證人，不過都沒有到庭。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )

(中時電子報)