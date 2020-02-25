新冠肺炎疫情擴散，引發全球擔憂，投資人爭相買入黃金，推動金價創下七年來新高。財信傳媒董事長謝金河表示，如果金價再往上走，不排除挑戰7年前1930.2美元的天價，金價走高也象徵疫情失控的風險。金價若不停地往上攀升，也代表這個世界將出現巨大變化。

謝金河在臉書發文指出，第一個指標是油金的比例，目前國際油價在51.6美元，金價1691.7美元，油金比例超過33倍，這已超過歐債危機、金融海嘯，以及亞洲金融風暴的水準，僅次於2015年的A股崩盤時的水準，油金比例走高，也代表這次武漢疫情失控的風險。

二是過去油價會漲都建立在美元下跌的基礎上，這次美元因避險需求拉升至99.91，這是川普在當選不久後創下的103.82的3年新高，過去美元升、金價跌，這回黃金、美元一起大漲，代表著資金從風險資產轉向避險商品，股市回檔壓力大增。

三今年以來看好黃金者眾，新興市場教父Mark Mobius預測金價五年內漲到3000美元，今年多數預測機構都看好金價會漲到1650美元，沒想到今年還沒有過二月，金價已超越目標價。可以看出疫情不斷擴散，大家的投資信心也愈來愈保守。

謝金河說，全球經濟展望下調，聯準會可能再降息，在全球寬鬆貨幣政策下，利率愈跌愈低，黃金沒有利息收入，卻是亂世最值得投資的硬商品，金價走高也象徵疫情失控的風險。

全球新冠肺炎確診案例急速增加，避險資金湧進金市，帶動24日金價躥揚逾2%，逼近1700美元。高盛指出，若肺炎疫情延續至第二季，金價可能站上每盎司1850美元。在此同時，市場憂心疫情衝擊全球經濟，致使國際油價24日暴跌約4%。

(中時電子報)