集美國小於警衛室前放置海關等級熱感應儀。(集美國小提供／吳亮賢新北傳真)

集美國小規劃15道量體溫通道。(吳亮賢攝)

三重警分局啟動「護童勤務」。(吳亮賢攝)

備戰開學防疫，新北市三重區集美國小特別祭出4台海關等級熱感應儀，置於警衛室前，量測訪客體溫，另更每月斥資5萬元，租用1台醫用「直立式測溫儀」，為校內數百位教職員工量體溫，並規劃15道量體溫通道，讓學生一一排隊量測、消毒手部，加速上學防疫流程。

校長蕭慧吟指出，4台海關等級熱感應儀為17年前SARS期間地方民代捐贈，如今還是很準確，專為訪客測量體溫，另也由家長會贊助租金，租用一台直立式測溫儀，用於教職員工快速通道，只要2到3秒就能量測，若體溫在標準內，便會顯示綠燈，方可入校。

蕭慧吟表示，集美國小全校教職員、生共有3千多人，是三重最多學生的學校，為避免排隊耗時太長，分為3種入校量體溫方式，學童額溫量測、教職員醫用直立式測溫儀、訪客舊款海關式熱感應儀，由不同校門分流進入，今天早上也出動教職員及志工家長，規劃15道量測體溫通道，為學童量測體溫、消毒雙手。

此外，為防止上學人、車潮造成交通紊亂，三重警分局也啟動「護童勤務」，協助交通疏導，警方與志工於路口協助學童過馬路，並規劃接停車處所，警方也呼籲，自行徒步上學的小朋友應配合學校規定的時間到校，勿太早到，能結伴同行更佳，亦可於書包配戴哨子，維護自身安全。

警方表示，「護童勤務」除提供學童及家長即時協助，也藉此與校內師長保持緊密聯繫，提供學童安全的校園環境，亦針對學校及少年易聚集地點及時段加強巡邏，提升見警率，並依據熱時、熱點，與學校合作的安全防護機制接軌，確保學童安全。

(中時 )