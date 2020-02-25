打造多元共融的職場文化，已逐漸蔚為全球趨勢，中壽(2823)呼應聯合國永續發展目標，長期落實職場性別平等，今年更獲國際肯定，在全球84個國家地區、近6,000家企業中入選「2020彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index, GEI）」。

彭博性別平等指數每年評選全球性別平等表現優異的上市公司，提供投資人作為ESG參考指標之一，主要透過五大構面來衡量企業是否符合性別平等，包含「女性領導人及人才培育」、「包容性文化」、「薪資平等」、「性騷擾防制」及「專業女性品牌」。中國人壽在「資訊揭露」部份獲得滿分；在「資訊品質」方面，中壽在「女性領導人及人才培育」、「薪資平等」及「性騷擾防制」等三面向的多數指標領先75％以上的國際同業，2020年全球僅325家企業入選該指標，顯示中壽推動職場性別平等的努力。

中壽表示，公司重視男女平權，注重兩性人員比例，並打造健康安全的工作環境，提供同仁完善兩性或家庭照護，包括：結婚禮金、生育補助、公司付費團體保險保障、生理假、產檢假、陪產假、家庭照顧假、員工育嬰留職停薪等，在薪資敘薪方面，主要考量為個人學經歷、工作職責及績效表現，不因性別而有所差異，落實性別平等理念。

(時報資訊)