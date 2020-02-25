新冠肺炎大大衝擊全球金融市場，股市受疫情影響劇烈震盪之時，美股道瓊昨天重挫逾千點，台北股匯市今天表現「處變不驚」，新台幣匯價由貶轉升，盤中升破30.4元，升逾1角；而台北股市在台積電(2330)和鴻海(2317)等穩盤下，僅在平盤下附近小幅震盪。美元指數則回測99整數關卡，早盤在99.25附近。

法人分析，非經濟因素造成的股市影響，多屬於短期影響，建議投資人可在股市位於相對低點時，分批進場、逢低布局，尤其可優先選擇重視永續經營的優質龍頭企業，標竿企業擁有抗跌領漲特性，可望引領市場成為疫情影響結束後的領頭羊。

長線投資除了看企業營運成長性，營運穩定度也很重要，元大投信表示，根據調查顯示，優質企業在關注永續經營的同時，也連帶提升盈餘品質，且更能夠應對市場變數的衝擊，雖然產業景氣終有循環，但營運可預測性增加，提供投資人相對明確的擇時、選股決策依據，有利長期參與行情，追求資本利得。

以台股今早盤面表現，績優權值股明顯穩盤，包括台積電(2330)、鴻海(2317)、國巨(2327)、聯發科(2454)都逆守紅盤。資本利得是股市潛在報酬重要來源，台股各年度不乏獨領風騷的飆股，掀起市場追逐熱潮，像是記憶猶新的光碟、顯示卡、被動元件等類股，股價都曾一度絢爛，但當熱潮過去，快速修正的股價也是一去不返，價差看得到卻很難賺到。

元大投信指出，想在台股追求資本利得，具備長線成長性的優質龍頭股票，才是更應該布局的標的，雖然股本大使得單一年度漲幅不易亮眼，但堅實的營運能力帶動股價表現「氣比飆股長」，長期成果所累積推升的漲幅十分驚人。

(時報資訊)