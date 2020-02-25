美國政府擬加強力度封殺華為，此舉恐衝擊華為5G智慧手機、基地台在2020年的出貨表現，由於華為產品部份關鍵技術依舊掌握在美方手中，假設美方堅持下重手，則衝擊台灣供應鏈主要包含半導體、光學鏡頭、PCB、網通等大廠，分析師就預估，對整體台股的獲利衝擊約3%，一旦華為出貨不順暢，智慧手機方面將由三星、蘋果、OPPO、vivo補上，基地台則會轉向中興、諾基亞與愛立信。

由於美國政府擬對華為進行更嚴格的技術管制，包含《微量原則》與《外國直接產品原則》，上述兩項的出口禁令都將使得華為的智慧型手機與基地台無法順利出貨，華為手機無法出貨主要受限於主晶片AP的技術來自美方的技術含量超過10%，基地台無法出貨主因受限於射頻晶片技術全部來自Qorvo與Skyworks等美廠，且大陸並無可替代的供應鏈。

台廠的華為供應鏈主要包含半導體、光學鏡頭、PCB、網通等大廠，分析師估算，加設華為訂單全數歸零，在不考慮訂單轉移下，對這些供應鏈的獲利衝擊約12%，對整體科技股的獲利衝擊約6%，對整體台股的獲利衝擊約3%。

華為台系供應鏈涵蓋多個族群，包括大立光(3008)、京元電(2449)、億光(2393)、欣興(3037)、華通(2313)、大毅(2478)、穩懋(3105)、華新科(2492)、易華電(6552)、聯詠(3034)、晶技(3042)等。

就智慧型手機來說，若華為今年2.0~2.4億支手機無法順利出貨，消費者將轉而購買三星、蘋果、OPPO、vivo等品牌來填補，預估蘋果將分得25%，三星將分得30%，剩餘的45%則由OPPO與vivo等大陸品牌來填補，故綜合考慮華為手機訂單歸零，且蘋果iPhone因此獲得約25%。

至於基地台方面，分析師認為，若華為今年50~60萬台的基地台無法順利出貨，則全球買家將可向中興、諾基亞與愛立信等其餘供應商購買，惟電信相關產品屬標案性質，產品轉換期可能耗時3~6個月，因此將延緩今年電信廠商5G基地台的建置速度約3~6個月，進而影響全球5G手機的最終出貨量。

(時報資訊)