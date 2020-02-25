據內政部統計2019年危老申請案較2018年成長逾3倍，且在老屋基地面積有限的前提下，「自地自建」逐漸取代傳統「合建模式」成為地主老屋重建的新選擇。安信建經近年來不止接獲不少危老屋主希望協助取得危老重建容獎的需求，也在去年受理4件危老自建個案，包含重建計畫已核准的新北市「鶯歌案」、北市「信義路二段案」，以及計畫申請中的北市「延平北路案」及「長安東路二段案」。

安信建經所推廣的「全案管理」服務內容採自地自建的客制化模式，針對地主的需求及想法協助規畫出最適合的重建方案，以大同區「延平北路案」的危老重建個案來看，因人數多又缺乏傳統開發商或建商角色主導及整合，執行過程中較難以達成共識，易導致案件胎死腹中。

安信建經建議「延平北路案」成立法人主體、建立股東會來執行重建，即可簡化重建及融資信託流程，並利用決議機制解決意見分歧問題，提升成案機率。此案基地約150坪，為數棟屋齡平均超過50年以上之建物，總銷量體逾千坪，為地主量身打造地上12層、地下2層之全新住宅大樓，目前已掛件危老重建計畫，預計今年請照動工，達成地主多年來的重建心願。

而重建計畫中，佔地約620坪住商混合的「鶯歌案」為地主旭碁開發的家族祖產，在危老條例剛開始推行時，地主詢問多家銀行爭取融資，仍無法獲得滿意的條件，為爭取最優惠的融資利率，立即委託安信建經篩選洽談合作的融資銀行，並同步進行危老重建的申請。安信建經透過「全案管理」替客戶代建執行，歷經一年多良好互動，此案成功取得上海銀行融資撥付，危老重建計畫也順利核准，計畫打造地上7~8層、地下1~2層的電梯華廈，預計2021年完工。

(時報資訊)