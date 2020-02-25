新冠肺炎延燒到東北亞，連歐洲、美洲也遭殃，投資人恐慌情緒加溫，美股道瓊重挫1031點，台股今天一開盤就大跌逾百點，一度失守半年線，但隨即跌幅收歛，開盤1個小時後，指數小漲12點、來到1萬1547點，成交量已破867億元。

第一金投信全球大趨勢基金經理人葉菀婷分析，美股大跌1031點，是反映新冠肺炎疫情延燒到歐、美國家，先前歐、美國家都將新冠肺炎視同SARS，疫情局限中、港、台，沒想到鑽石公主號遊客下船，回到自己的國家後，都有通過安全檢測，但卻在檢測幾天後發病，甚至出現失控，擔憂疫情在全球延燒2個季度，很多零組件斷鏈，當第3季消費旺季來臨時，陷入商品做不出來的窘境。

而日本疫情也有擴大趨勢，日本股市日經225指數盤中一度暴跌逾千點，隨後收斂、跌點在700點之內。

台股今表現相對抗跌，葉菀婷表示，台股對疫情的反應，在新春開盤大跌近700點已經反映了，若1萬1439點半年線可以守住，台股近期不至於出現大跌、將呈盤整格局。

葉菀婷表示，新冠肺炎對經濟仍屬短期影響，如果疫情重災區能在今年夏季以前全部復工，對市場的影響可以縮小，若疫情延燒到夏季還未結束，對經濟面

(中時 )