以五軸工具機專攻歐美高階工具機市場的百德機械，為籌措投資海外事業資金，辦理現金增資1億元，每股發行價格40元，預計募資4億元，現金增資認股基準日為3月8日。儘管百德上半年訂單滿載，元月合併營收也是工具業上市櫃公司唯一逆勢成長，大陸昆山銷售公司24日也復工，但今（25）日股價卻呈現下跌走勢。

百德去年10月正式併購美國Winbro工具機集團，去年11月起開始併入合併營收，使得今年元月合併營收1.59億元，年增率達66.6％，是工具機業元月合併營收唯一成長的廠商。

百德在手訂單2、3百台，金額新台幣8、9億元，其中歐洲訂單六成以上，國內一成多，美國市場則面臨日本工具機大廠降價搶單，訂單占比僅一成，大陸市場去年受中美貿易戰影響而遽降不到5％，新冠肺炎疫情蔓延對百德營運影響不大，百德預估今年營運不會比去年差。法人估，百德去年併購美國Winbro工具機集團，今年合併營收上看35億元，改寫歷史新高。

(工商 )