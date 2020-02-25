隔離用帳篷惹議 學校拆除 10:502020/02/25 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭縣大進國小搭帳篷作為留觀等候區，引起外界議論，今天校方已拆除帳篷。（讀者提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣公辦公營的實驗學校大進國小，校舍空間有限，因此搭帳篷作為「留觀等候區」，雖然帳篷沒有用上，但卻引發外界的關注與不同的聲音，校方為免對防疫的努力遭到誤解，今天（25日）早上已經拆除帳篷，另尋空間因應。 校方坦言，學校的空間不足，也沒有閒置教室，但為了防疫，已想辦法騰出一個空間作為隔離之用。宜蘭縣政府教育處在校方拆除帳篷前，也曾致電學校了解狀況，認為應該有更好的做法隔離發燒的學生。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #帳篷 #學校 #空間 #校方 #隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 伊朗新增13起武漢肺炎確診病例 其中2人不治 20:262020/02/21 國際 北市衛生局再開罰 新增11位居家檢疫違規者 11:462020/02/22 生活 看病免出門 中市推通訊診療 04:102020/02/23 地方新聞 如果我被隔離了 04:102020/02/24 時論廣場 防疫隔離給假不強制給薪 工會吼：落實隔離、工資照給 11:152020/02/24 生活 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 生活熱門新聞 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 劉真恐用非常重症手段 醫：最長多活十年 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 南韓瘋搶口罩畫面曝光 網驚呆：台灣好太多了！ - 生活 酒精、次氯酸水這樣用 殺病毒效果更好 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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