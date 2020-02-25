宜蘭縣公辦公營的實驗學校大進國小，校舍空間有限，因此搭帳篷作為「留觀等候區」，雖然帳篷沒有用上，但卻引發外界的關注與不同的聲音，校方為免對防疫的努力遭到誤解，今天（25日）早上已經拆除帳篷，另尋空間因應。

校方坦言，學校的空間不足，也沒有閒置教室，但為了防疫，已想辦法騰出一個空間作為隔離之用。宜蘭縣政府教育處在校方拆除帳篷前，也曾致電學校了解狀況，認為應該有更好的做法隔離發燒的學生。

(中時 )