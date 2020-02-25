新冠肺炎來勢洶洶，由於開學日不同於以往增加防疫的工作，平鎮警分局執行「護童專案」，即時增派警力至各校門口協助校方測量體溫時的交通秩序，以確保學童的安全，平鎮國中校長羅新炎表示，大家都很關心疫情，這次開學連家長都到校協助測量體溫。

平鎮警分局分局長李建民表示，根據過去開學日的經驗，上午7時20分至7時40分，是家長接送學童上課的尖峰時段，而這次開學日又有別以往，師生入校前都要先測量體溫，警方勢必加強校園周邊的交通疏導。

羅新炎說，校方在師生進入校園前即噴灑酒精及測量體溫，在警民合作下，開學非常順利，除一名學生在濟州島尚未到校，預計於今（25）日晚間回台，並已向該學生通知歸國後需自主健康管理，其餘學生皆已安全到校。

平鎮警分局指出，平鎮學區分布特別，多所學校校門口緊鄰車流量大的道路或狹窄巷弄，警方強調將會與校方共同檢視校園周遭交通，並提高見警率，讓駕駛人放慢車速，得以留意過馬路的學童。

(中時 )