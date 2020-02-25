配合新冠肺炎防疫工作，全國各級學校大多延後到今(25)日開學，但在學校停課期間，補習班都正常上課，有補教老師指出，家長的顧慮較大，補習班因此加強各環節消毒，並維持教室通風，但最不習慣的是老師需戴口罩上課，得花時間適應。

補教英語老師林熹表示，學生到班時，工作人員都會協助測量額溫與體溫，學生如果體溫超過38度以上，則要求回家休息，而為了加強衛生與消毒，補習班也屯備大量酒精，每晚10左右下課時，都會加強消毒。

林熹指出，在這段學校都停課的期間，補習班都正常上課，不過有一些年紀較小的學生家長，有向補習班表達擔心，招生人員打電話邀約學生到班試聽，也有爸媽反映因此不方便出門，補習班則會回應，強調教室的窗戶都有打開，維持空氣流通。

林熹也提到，學生來上課都很配合，都會按照規定戴上口罩，而且補習班都是固定座位，不像大學上課學生會跑班，難以掌握個人動態，補習班學生的把關因此很好管理。不過最大的挑戰是，老師要以身作則，戴上口罩上課，一開始確實很不習慣，花時間適應就好。

林熹並指出，雖然學校延後開學，但對補習班來說，每個學期的課持大綱，都在開學前便擬定好，並且期末考的時間還是差不多，補習課程因此照常授課，對學生來說，學習進度也不會這麼趕。

(旺報 )